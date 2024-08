Małgorzata Kożuchowska pokazała nowe zdjęcia z synem. Internauci zachwyceni: "Niedługo mamę PRZEROŚNIE" (FOTO)

Inka 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

Nie wierzę w naprotechnologię. Nie ma żadnych badań naukowych potwierdzających ciążę. Wierzę w naukę więc i w in vitro. Powinno być refundowane. Nie każdego stać na tę metodę. Sama mam dziecko z in vitro. Wydane ok. 30 tysięcy, wraz z niezbędnymi badaniami. Warto było, jednak pieniądze spore. Koleżanka leczyła się 5 lat i wydała 2x tyle co ja.