Małgorzata Kożuchowska wspomina powody odejścia z "M jak miłość": "Jestem RASOWĄ aktorką. Nie mam charakteru PSA W BUDZIE"

karolka 2 godz. temu

myślałam że mam do niej złe nastawienie ale ilekroć coś z nią oglądam widze to samo co wy, darcie buzi i żyły na szyi. dla mnie ona jest okropną aktorką i nie nadaje się do tego zawodu. nie ma w niej artysty wszystko jest takie sztuczne i sztywne. wysokie ma mniemanie o sobie mówiąc że jest rasową aktorką. z resztą nie widziałam jej w żadnej poważnej roli w teatrze to też o czymś świadczy.