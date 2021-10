Małgorzata Opczowska posłała syna do szkoły klasztornej! "Cieszę się, że zaczyna dzień od MODLITWY"

Olap 16 min. temu zgłoś do moderacji 10 6 Odpowiedz

W Krakowie, gdzie mieszkam, również jest szkoła prowadzona przez ojców pijarów. Ma świetną opinię i utrzymuje się bardzo wysoko w rankingach. Charakteryzuje ją wysoki poziom nauczania. Mieszkam niemalże obok tej szkoły i widzę uczniów, którzy do niej chodzą. Normalne fajne szczęśliwe dzieciaki. Zazwyczaj z dobrych rodzin. Nie wyglądają na stłamszone. O wiele bardziej podobają mi się takie szkoły, niż państwowe szkoły podstawowe czy licea, w których przestrzeganie zasad i kształtowanie kręgosłupa moralnego młodych ludzi to zazwyczaj fikcja. A jeszcze dla tych, którzy krytykują. W szkole, do której chodzą moje dzieci (państwowa szkoła podstawowa, ale jedna z lepszych w mieście), również jest zakaz przynoszenia telefonów do szkoły. Co uważam za słuszne. A co do porannej modlitwy w szkole ojców pijarów, to chyba nie powinno to dziwić, skoro jest to szkoła katolicka.