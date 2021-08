TYLKO NA PUDELKU: Mąż Małgorzaty Opczowskiej PRZYJĄŁ JEJ NAZWISKO! "Zaskoczyłam go na ślubie"

W ostatni weekend pracujący dla Telewizji Polskiej Małgorzata Opczowska i Jacek Łęski przysięgli sobie miłość do grobowej deski na tle bałtyckich fal. Zakochana para nie zwlekała z ceremonią zaślubin, do zaręczyn doszło bowiem dopiero w czerwcu. Całe wydarzenie utrzymane zostało w stylistyce boho, panna młoda szła do ślubu boso i miała na głowie obfity wianek. Pan młody zaprezentował się również bez butów, za to w beżowych chinosach.