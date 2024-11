Małgorzata Pieczyńska została zdradzona przez pierwszego męża. Kochankę miał przyprowadzić do ich domu. "Żyłam złudzeniami"

Małgorzata Pieczyńska doświadczyła zdrady. Mąż miał przyprowadzić do domu kochankę

Pieczyńska wyszła za pierwszego męża, gdy miała zaledwie 18 lat. On był 4 lata starszy, ale oboje mieli ognisty temperament, przez co pojawiały się między nimi kłótnie. Aktorka zapewniała jednak, że wraz z ówczesnym ukochanym do końca walczyli związek, choć nie było to wcale łatwe.

W "Rewii" wspominała natomiast, że do końca wierzyła w siłę ich trwającego 6 lat małżeństwa, ale, niestety, "żyła złudzeniami". Ostatecznie doszło do rozwodu, a Pieczyńska wróciła do sprawy wiele lat później. Jak informują media, pewnego dnia mąż miał przyprowadzić do domu kochankę i je sobie przedstawić. Wtedy zrozumiała, że to definitywny koniec. Co ciekawe, to nie ona pierwsza wspomniała o rozwodzie, lecz właśnie jej mąż.