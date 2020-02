Spanikowana Małgorzata Rozenek przeżywa HORROR, wracając z meczu NBA... rikszą. "Co ten facet robi? K*rwa, ON NAS ZABIJE!"

Jezus, co ten facet robi? Niech on tego nie robi. K*rwa, czuję się jak w Iron Majdan. Boże, przeklęłam, sorry... - informowała fanów na bieżąco o szczegółach transportu do hotelu.

Przestań go podjudzać, bo on nas zabije! W ciąży jestem! On jeździ po ludziach! You are not Lewis Hamilton - wykrzykiwała do kierowcy.