Małgorzata Rozenek-Majdan nie rozpoczyna pracy bez... KAWY Z KOLAGENEM

Fakt, że Małgorzata Rozenek po urodzeniu syna szybko wróciła do swych licznych zawodowych obowiązków, wzbudza ogromne emocje wśród jej fanów. Podczas gdy jedni kibicują świeżo upieczonej mamie i podziwiają jej umiejętności logistyczne, inni wytykają Małgorzacie egoizm i pogoń za karierą.

Szybki powrót Gosi do pracy jest również możliwy dzięki sztabowi ludzi, który współpracuje z celebrytką. W rozmowie z Michałem Dziedzicem Rozenek zdradziła kulisy sesji zdjęciowej i liczbę osób, które z nią ściśle współpracują.

Pięć osób to moja stała świta. Na sesji zdjęciowej jest dużo osób. Jest makijażystka, fryzjer, stylistka, bardzo często styliście mają asystenci, jest moja prawa ręka i menadżer - wylicza. To są osoby, które starają się dbać o mój wizerunek i zawsze im to komplikuję. Zawsze wrzucę coś kontrowersyjnego. Zapewniam im dużo pracy i rozrywki.