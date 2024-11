Małgorzata Rozenek narzeka na budowę domu i niezainteresowanego tematem Radosław Majdana: "Jest tym trochę ZMĘCZONY"

Małgorzata Rozenek żali się na trudy budowy domu

Dom po prostu spędza mi sen z powiek, ale to będzie taka petarda. Oczywiście zaczęłam skromnie, na zasadzie: musisz podejść do tego odpowiedzialnie, w sposób uszyty na twoją miarę. Tylko problem jest taki, że moja miara jest "sky is the limit". I jak zaczęłam szukać osób, z którymi mogłabym współpracować, osób, które mogłyby się tym od strony wizualnej, artystycznej zająć, to się nagle okazało, że muszę się mocno nagłowić, jak to wszystko pospinać. Jeżeli będzie tak, jak myślę, że będzie, to będzie pięknie. Ale to jest coś, co mnie przeorało najbardziej - opowiedziała naszemu reporterowi "Perfekcyjna".