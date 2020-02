Małgorzata Rozenek podkreśla ciążowe krągłości obcisłą kreacją (FOTO)

Karolina 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Mój chłopak chce mieć ze mną dziecko, a ja nie chcę. Mam 25 lat i wiem, że nie jestem jeszcze gotowa, to po prostu nie ten czas. Dopiero co skończyłam studia, mam ochotę teraz szaleć. Dziecko teraz tylko by mnie unieszczęśliwiło, ale nie chce też unieszczesliwiać jego. Chyba muszę to zakonczyc, chociaż to cholernie trudne.