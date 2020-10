Małgorzata Rozenek pokazuje halloweenowe kostiumy rodziny z "Opowieści podręcznej": "Nie dajcie się pognębić"

Małgorzata Rozenek od pewnego czasu mniej angażuje się w media społecznościowe. Wszystko za sprawą koronawirusa, którym kilka tygodni temu zaraził się mąż celebrytki. W wyniku powikłań Radek Majdan trafił do szpitala, a Małgosia została z trójką dzieci w domu na kwarantannie. Na szczęście rodzina jest już w komplecie, a Radosław wraca do sił.

Strajk Kobiet w Warszawie. Zamieszki na rondzie Dmowskiego

W obliczu tego, co dzieje się w kraju w ostatnim czasie, celebrytka zdecydowała się też tegoroczny Halloween umieścić w kontekście aktualnych wydarzeń. 31 listopada Rozenek wrzuciła na swój profil zdjęcia całej rodziny przebranej w kostiumy bohaterek serialu "Opowieść podręcznej" nakręconego na podstawie książki Margaret Atwood.

Przypadek? Nie sądzę - pisze celebrytka komentując swój wybór. - Uwielbiamy halloweenowe przebieranki, ale w tym roku nie mieliśmy wątpliwości jakie powinno być tegoroczne przebranie - zaczyna swój wywód Małgosia, by następnie przejść do sedna.

Kwarantanna sprzyja rozmowom z dziećmi o książkach, o filmach, polityce i sprawach społecznych, bo w kraju, w którym chore dzieci przestają interesować rządzących z chwilą narodzenia, a kobiety zmusza się do rodzenia śmiertelnie zniekształconych dzieci skazując i ją i je na niewyobrażalne cierpienie, w kraju tak dotkniętym II Wojną Światową, naziole nazywają się patriotami, deklarując ogromną odwagę i prawie gotowość do oddania życia za ojczyznę, jednocześnie boją się pod hejterskim komentarzem podpisać imieniem i nazwiskiem, tylko taki strój nam przyszedł do głowy - pisze Małgosia.