Małgorzata Rozenek "pracuje" na wakacjach, reklamując KAMIENIE. "Jeżeli macie ochotę wzmocnić miłosną relację, TO TEN KWARC POMAGA"

Jak na profesjonalną influencerkę przystało, Małgorzata Rozenek poleciała do Meksyku nie tylko po to, by wypocząć, ale również po to, by w egzotycznej scenerii zareklamować całą gamę produktów. Związana współpracami celebrytka skrzętnie wywiązuje się z zobowiązań, polecając swoim fanom kosmetyki, ubrania i różne drobiazgi.