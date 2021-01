Małgorzata Rozenek "cudnie chudnie" w klinice medycyny estetycznej: "MAM CELLULIT, KTÓREGO NIGDY NIE MIAŁAM"

NIZINY DOZINY 2 godz. temu zgłoś do moderacji 1951 183 Odpowiedz

Przeterminowana Dodzia nie może pogodzić się z tym, iż negatywnych jest 96-98% komentarzy na jej temat na Pudelku, mimo, że praktycznie już nie istnieje, w przeciwieństwie do Majdanów, przez których od dawna cierpi na kompleks niższości. Postanowiła więc masowo produkować fejkowe teksty, pełne uwielbienia dla 'Dodzi', wstawiając je pod artykułami o Majdanach, z kilkudziesięcioma polubieniami każdy, a na żółtym polu negatywne o Majdanach, z natychmiastowymi dziesiątkami 'polubień', co również jest fejkiem! Żeby zmienić rzeczywistość kasuje nieprzychylne jej komentarze, a także te pozytywne dla Majdanów. Ciągle też wkleja wciąż te same, kłamliwe teksty dotyczące aktualnej żony Majdana. Ma nadzieję, że może Majdan w to uwierzy i zostawi żonę. Oto obraz całkowitego upadku Dodzi tkwiącej od kilkunastu lat w przekonaniu, że jest krUlową polskich mediów, a naprawdę jest ona NIKIM, jedynie POŚMIEWISKIEM!