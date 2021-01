TYLKO NA PUDELKU: Małgorzata Rozenek spowiada się z największego dietetycznego "grzechu". "Nie jestem z tego dumna" (WIDEO)

To pozycja, z której jestem bardzo zadowolona. Będziecie ze mną na samym początku mojej drogi powrotu do formy. I oczywiście wygląd nie jest najważniejszy, ale ja uważam, że jeżeli człowiek jest zadowolony ze swojego wyglądu, to po prostu nie skupia się na negatywach, ale ma siłę na to, żeby iść do przodu i działać. Trochę o tym jest też ten program - zapewnia.

Premiera jest 1 lutego i już nie mogę się doczekać waszych opinii. Ale ponieważ widziałam już pierwszy odcinek, jednego jestem pewna: to jest wiedza w pigułce. To jest pamiętnik powrotu do formy po ciąży, w którym jest krok po kroku pokazane, jak to zrobić (...). To jest taki szczery zapis tego, jak to wszystko wygląda.Tam nie ma lukrowania rzeczywistości - zachwala Małgorzata.