Małgorzata Rozenek pręży opalone pośladki i tłumaczy: "To moja PRACA. Skończyłam studia prawnicze z BARDZO DOBRĄ ŚREDNIĄ"

Oczywiście pod każdym zdjęciem Małgorzaty od razu pojawiają się tysiące komentarzy, w których fani wytykają jej praktycznie każde zachowanie . Gosia, zwłaszcza na wakacjach, jakoś się tym wybitnie nie przejmuje i dalej "pozdrawia hejterów" fotografiami. W poniedziałek ponownie rozgrzała szarą polską rzeczywistość, prężąc pośladki przy deskach do skimboardingu .

Po dniu drobnych żartów politycznych, czas na powrót do szarej rzeczywistości. Cudownego dnia kochani. Do oburzonych, że nie chodzę na plaży w kożuchu: wszystko już napisaliście, choć szanuje to nie przyjmuje. Oszczędzamy sobie wszyscy czasu i nie marnujmy tego pięknego dnia na słowne przepychanki. Życie jest za krótkie, żeby je sobie psuć. NAJLEPSZEGO - napisała przy okazji.