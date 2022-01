Małgorzata Rozenek reaguje na zarzuty fanów i pokazuje NIEOCENZUROWANE zdjęcie pośladków (FOTO)

mon 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nieważne jak wygląda, bardziej przerażające, że ona całkiem pogubiła się w tym "internetowym" życiu. Nie potrafi bez zdjęć, polubień, żyje tym i straszne to jest. Wszystko co robi, musi dobrze wyglądać na zdjęciu. To poważne uzależnienie i piszę to zupełnie niezłośliwie. Przeraża mnie to w jakim świecie żyję. A kolejną rzeczą jest kreowanie czegoś nienaturalnego, wyidealizowanego. Kto ją obserwuje???