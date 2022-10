Małgorzata Rozenek wciska ludziom patyczki zapachowe w słoiku za... 200 złotych. Kupicie?

szefuncio 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

pamietacie tiktokerke ?? zalozyla wdzianko i poszla do pracy , szef ja wyslal do domu by zmienila swoj wystroj , pytam do jakiej pracy ona polazla ??skoro ona jest od rana do wieczora w pracy na tik toku, a glupie ludziska robia glupie wpisy, co za tym idzie napelniaja jej budzet domowy kasa