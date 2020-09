Małgorzata Rozenek zażywa kąpieli w mrocznej łazience. Internauci krytykują: "Strasznie i przygnębiająco. Jak z HORRORU" (FOTO)

Choć teraz byłby idealny moment na to, żeby Małgorzata Rozenek zrobiła sobie urlop macierzyński i nieco odpoczęła od życia "na świeczniku", ambitna 42-latka nie zwalnia tempa i wciąż kuje żelazo póki gorące . Jedna z najpopularniejszych rodzimych celebrytek już zdążyła nakręcić piąty sezon Projektu Lady i skupić na kolejnym "secret projekcie", którym najprawdopodobniej ma być program, gdzie będzie odchudzała się na oczach całej Polski.

Nadmiar obowiązków nie przeszkodził Małgorzacie w ogłoszeniu gotowości do przejęcia schedy po swojej rywalce - Kindze Rusin , która dopiero co zwolniła stanowisko w Dzień Dobry TVN. Ostatecznie role nowych gospodyń śniadaniówki zostały przyznane Agnieszce Woźniak-Starak i Ewie Drzyzdze .

W wolnych chwilach od pracy "Perfekcyjna" stara się spędzać jak najwięcej czasu z małym Heniem: ostatnio do bólu szczera celebrytka wyjawiła, że jedną z jej największych "grzesznych przyjemności" jest... inhalowanie się zapachem jego stópek. Przezorna gwiazda dokłada wszelkich starań, by zaledwie trzymiesięczny chłopiec mógł cieszyć się tytułem najmłodszego influencera w rodzimym przemyśle rozrywkowym, co rusz publikując kontent z "polskim royal baby".