Małgorzata Rozenek zdradza, jak urządzi nowy dom: "DUŻO PODUSZEK, dużo drewna"

Celebrytka nie ukrywa, że jest gotowa na to, by prace nad jej perfekcyjnym gniazdkiem trwały nawet kilka lat - zależy jej bowiem na tym, by wprowadzić się do urządzonego i dopracowanego wnętrza. Rozenek zdradziła także kilka szczegółów planowanego wystroju domu. Okazuje się, że Małgorzacie marzy się urządzić lokum w zupełnie innym stylu niż warszawskie mieszkanie.

Mam wspaniałego architekta. Ja lubię pewien specyficzny typ domów (...) Mamy też poleconą architektkę wnętrz, która współpracuje z nim przy projektach. Co prawda ja dokładnie wiem, co chcę, ale to jest tak, że człowiek sobie myśli, że coś chce. To jest tak, jak projektujesz swoje ubrania (...) Ja sobie mówię, że chciałabym, żeby było tak, a potem architektka mówi, ale to, to i to. Mam to szczęście, że pracuję z uznanymi nazwiskami w swojej branży, ale przede wszystkim z osobami, które robią piękne projekty - zachwycała się Perfekcyjna.