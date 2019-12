Małgorzata Rozenek zdradza szczegóły ZAPŁODNIENIA: "Nasz przypadek nie był prosty, wymagał niestandardowego podejścia"

Wiemy, że usychacie już z tęsknoty za kolejnymi newsami o ciąży Małgorzaty Rozenek. Spieszymy więc z pomocą. Małgosia nie ukrywała przed mediami, że o trzecie dziecko starała się od bardzo długiego czasu. W pewnym momencie gwiazda rozważała nawet adopcję, ponieważ metoda in vitro nie przynosiła upragnionego rezultatu. Przed kilkoma dniami prezenterka podzieliła się jednak z publicznością dobrą nowiną, co zrozumiale roznieciło to zainteresowanie tych fanek Małgoni, które również starają się zajść w ciążę.

Według relacji Rozenek liczba wiadomości z pytaniami o miejsce, w którym się leczyła, była na tyle przytłaczająca, że postanowiła ostatecznie wydać w tej sprawie publiczne oświadczenie, którego fragment prezentujemy poniżej.

"Kochani, dostajemy od Was bardzo wiele pytań dotyczących kliniki leczenia niepłodności, w której byliśmy pacjentami. To zupełnie zrozumiałe, bo sama szukałam podpowiedzi i informacji, gdzie tylko się da. Ponieważ niemożliwym jest odpowiedzenie każdemu osobno, to zrobię to tu. (...) Nasz przypadek nie był prosty, wymagał niestandardowego podejścia, cierpliwości i jak się okazało czasu. Nigdy przez te kilka lat nie wątpiliśmy, że jesteśmy pod najlepszą opieką. Laboratorium i infrastruktura medyczna jest na najwyższym światowym poziomie, zresztą klinika często leczy pacjentów z całego świata, bo ludzie którzy marzą o zostaniu rodzicami potrafią zrobić bardzo wiele, żeby dotrzeć do miejsca z tak wysoką skutecznością" - zapewnia zachwycona Małgorzata.

Jak się okazuje, ten sam zespół odpowiedzialny był za przyjście na świat synów "Perfekcyjnej" - Stanisława i Tadeusza, tym razem nie musiała więc za długo rozglądać się za właściwym lekarzem.