Małgorzata Rozenek zdradziła, DLACZEGO zdecydowała się na kupno nieruchomości w Kołobrzegu

Małgorzata Rozenek-Majdan z pewnością należy do grona najbardziej przedsiębiorczych gwiazd . Prezenterka TVN już dawno zadbała o to, by każdy z jej synów miał mieszkanie, gdy będzie wchodził w dorosłe życie. Jak podkreślała w wywiadach, nie inwestuje w torebki i buty, a w kolejne nieruchomości.

Najnowsza posiadłość celebrytki znajduje się w prestiżowej inwestycji w Kołobrzegu , która jest w trakcie realizacji. Koniec prac przewidziany jest na drugą połowę 2026 roku. W kompleksie znajdzie się 280 luksusowych apartamentów o powierzchni od 28 do 100 m². Jeden z nich należy do Małgosi.

To wyjątkowy obiekt, który realizowany jest w 5-gwiazdkowym standardzie. Liczący 282 apartamentów i pokoi hotelowych resort o łącznej powierzchni niemal 12 000 m2 i bardzo rozbudowanych częściach wspólnych o powierzchni ok 3 000 m2, na które składa się m.in. strefa wellnes & sport z basenem zewnętrznym i wewnętrznym, zjeżdżalniami, saunami i jacuzzi i siłownią, restauracje, bary, pokoje zabaw dla dzieci i strefa konferencyjna. Łączna wartość inwestycji to ok 250 mln złotych, prace budowlane trwają w zaawansowanej formie - napisał na Linkedin Marian Owerko, który jest współinwestorem.