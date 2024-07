Małgorzata Rozenek reklamuje OPUSTOSZAŁY park rozrywki. Internauci: "Jak to się stało, że nikogo nie ma?!". Odpowiedziała (FOTO)

Małgorzata Rozenek relacjonuje wizytę w pustym parku rozrywki. W komentarzach burza

Pięknie! Ale jak to się stało, że nie ma nikogo oprócz was? Jak byłam, wszędzie tłum ludzi; Jakim cudem tak pusto?; Pani Małgosiu, ja rozumiem współpracę, ale tutaj jest, niestety, przekłamane , bo jest duże obłożenie i bardzo ciężko ze wszystkiego skorzystać - czytamy.

Na jedną z uwag Rozenek postanowiła zareagować, powtarzając to, co dopisała we wpisie.

Do tych czepiających się o pustki - mam pytanie. Czy reklamy samochodów są pokazywane w korkach? Czy reklama piwa odbywa się w melinie w kapciach przed telewizorem?; Stać ich na to, żeby wynająć sobie np. takie park rozrywki i bawić się bez ludzi! Nic złego w tym nie widzę! Połowa z was by tak zrobiła, gdyby miała tyle kasy! - pisali ci bardziej wyrozumiali fani.