Małgorzata Socha bryluje na balu Fundacji TVN w METALICZNEJ sukni i z torebką za kilka tysięcy złotych

Małgorzata Socha jest uwielbiana za swój nienaganny styl oraz umiejętność kreowania wizerunku, który przyciąga uwagę. Jej wybory modowe są zawsze przemyślane i pełne klasy. Socha uwielbia bowiem drogie kreacje i dodatki. Jednym z ulubionych elementów garderoby Małgorzaty Sochy są szpilki Gucci (model Ophelie). Aktorka nie ma oporu, by pojawiać się w tych samych rzeczach na różnych wydarzeniach, co świadczy o jej przywiązaniu do klasycznych i sprawdzonych rozwiązań.