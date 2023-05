Małgorzata Socha też poleciała na majówkę do Turcji. To hotel nie na każdą kieszeń... (ZDJĘCIA)

Kasia przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Turcja to dramat, co z tego że jesteś w hotelu za 35 tysięcy, skoro wychodzisz na plażę, która jest jak popielniczka, wszędzie kiepy i śmieci, Turcy to straszne brudasy, wyrzucają śmieci przez okna w autach, wszędzie gruz, tragedia. Byłam w tamtym roku w Alanyi i szczerze nie polecam tego syfu. Już nie wspominam o pobudce o 5.55 przez najbliższy meczet