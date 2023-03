Małgorzata Tomaszewska miała wypadek! Na wizji pojawiła się w bandażach i z temblakiem (FOTO)

Małgorzata Tomaszewska miała wypadek. Mimo to przyszła do pracy

Ten sobotni poranek należy do nas. Dla niektórych jest on niestety dość smutny. Małgosia wczoraj miała kolizję. Proszę uważać na siebie na drodze - zdradził, apelując do widzów.

Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora wyjaśnili, co się wydarzyło prezenterce. Miała sporo szczęścia

Od razu tłumaczymy, co się stało, ponieważ i w naszej redakcji, i wszędzie dookoła pojawiają się pytania: Czy to stylizacja Małgorzaty? Nie, to nie jest stylizacja. Małgosia wczoraj jechała przepisowo, a i tak wpadła w poślizg, i to jest przestroga dla państwa, żeby uważać na drogach.