Małgorzata Tomaszewska pokazała, jak karmi piersią córkę, a internautka komentuje: "Z cyckiem na balkonie". Jest ODPOWIEDŹ

Małgorzata Tomaszewska pozuje z córką. Internautce nie spodobały się zdjęcia, na których karmi piersią

Od momentu narodzin córki Małgorzata Tomaszewska dość chętnie dokumentuje uroki macierzyństwa na swoim instagramowym profilu. W niedzielę celebrytka podzieliła się z obserwatorami kolejną porcją zdjęć, do których zapozowała w towarzystwie córeczki. Na ujęciach można było zobaczyć, jak celebrytka tuli do siebie pociechę w domowym zaciszu. Tomaszewska pokazała też kilka kadrów, na których widać, jak spędza czas z córką na balkonie. Na jednym z nich Tomaszewska uwieczniła moment karmienia dziecka piersią.

Pod postem Tomaszewskiej nie zabrakło też drobnych uszczypliwości. Jedna z internautek postanowiła dać do zrozumienia, że nie przypadł jej do gustu widok celebrytki karmiącej córkę piersią na balkonie. Tomaszewska nie pozostawiła przytyku bez odpowiedzi.

Internautka odniosła się do komentarza Tomaszewskiej, twierdząc, że nie wydaje jej się, by "wszyscy chcieli to oglądać". Celebrytka nie zareagowała na drugą uwagę, wielu internautów stanęło jednak po jej stronie.

Przecież tam nic nie widać; To tylko kobieca natura; A co to przeszkadza?; A po co Pani ogląda? Może pani przecież przeskoczyć - pisali inni komentujący.