Małgorzata Rozenek publikuje gorzki wpis z okazji Dnia Matki i uderza w polityków: "NIE LUBICIE KOBIET!"

Powiedziała córka polityka PiS, który przez wiele lat pełnił rolę skarbnika partii. Powiedziała kobieta ulepiona z kompleksów, dla których wyznacznikiem wartości kobiety jest wygląd dlatego nie tylko stosuje upiększające filtry, korzyta z medycyny estetycznej ale też prowadzi bardzo restrykcyjną dietę i intensywne ćwiczenia byle jej łysiejący lord nie spojrzał na inne, jak to miał w przeszłości w zwyczaju... Sorry Gosia, dla mnie nie jesteś głosem kobiet i o ile uważam, że krytyka in vitro tak jak i dzieci poczętych w ten sposób to gruba przesada, tak nie uważam, że powinna być dotowana z budżetu państwa, nie kiedy domy dziecka są przepełnione. Rozumiem chęć posiadania własnego dziecka ale czasem trzeba się pogodzić z ograniczeniami własnego organizmu albo zdobyć środki na procedurę in vitro.