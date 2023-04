Małgosia z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się stylizacją z chrzcin. Internauci gorzko: "Pięknie, tak SYLWESTROWO..." (FOTO)

Bdbdbd 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Niezłe, widać po oprawie chrzciny z przytupem. Często w sferze bogatych ceny chrzcin =przeciętnego Kowalskiego wesele, a nawet drożej. Znajoma buja się i mówi, ze koszta sięgają 60-70 tysięcy za 4 godzinna " zabawę". Fajnie mieć kasę, spełniać marzenia... gdybym miała możliwości poleciałabym na Hawaje, 2-3 tygodnie tam to moje marzenie, a póki co zbieram od 4 lat na wkład własny na mieszkanie, wynajmując jest ciężko... mam wrażenie, ze z każdym rokiem stare mieszkanie 3-pokojowe, w starym bloku do remontu oddała się... odmawiam sobie wszystkiego dosłownie i łapie mnie deprecha.