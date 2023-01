Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" przykuwa uwagę nowymi brwiami. Fanka: "Coś chyba poszło nie tak"

EEEEEEEEEEEEE... 17 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Dobre. Ja jak kiedyś poszłam do kosmetyczki na regulację i hennę to wyszłam prawie z płaczem. Zrobiła mi takie brzydkie brwi i to był pierwszy i ostatni raz. Dobrze , że miałam okulary przeciwsłoneczne to jakoś doszłam do domu :) Od tamtej pory robię sobie sama hennę i wychodzi mi to lepiej niż profesjonalnej pani kosmetyczce. Jeszcze na koniec powiedziała żeby przychodzić raz w miesiącu...