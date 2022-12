Malwina Wędzikowska była OFIARĄ MOLESTOWANIA: "Facet mnie napastował, a ludzie STALI I SIĘ GAPILI"

Aneta 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Faceci to naprawdę obrzydliwy gatunek. Bez nich na swiecie byłoby lepiej. Niestety, ale płeć męska odpowiada za wszystkie najgorsze zbrodnie przeciwko ludzkości a dla kobiet stanowią ogromne zagrożenie. Współczuję Malwinie ale myślę, że większość kobiet choć raz spotkała podobna sytuacja. Niestety, ale ogromny odsetek mężczyzn ma mentalność gwałciciela i nawet jeśli nikogo jeszcze nie skrzywdzili, to w odpowiednich okolicznościach byliby do tego zdolni. A najgorsze jest to, że są kobiety, do których trafiają ich argumenty z cyklu: "mogła się inaczej ubrać, to ona faceta sprowokowała". Jestem w szoku, że kobieta kobiecie jest w stanie coś takiego powiedzieć. No ale niestety nie każda jest inteligentna i potrafi samodzielnie myśleć... Szkoda.