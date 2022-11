Malwina Wędzikowska z FAŁDĄ NA BRZUCHU walczy o uwagę na pokazie Macieja Zienia. Skopiowała Balenciagę? (ZDJĘCIA)

Malwina nieszczególnie przejęła się przykrymi komentarzami, które padały pod jej adresem. W rozmowie z Pudelkiem celebrytka skomentowała swój kontrowersyjny "look", stwierdzając, że teraz ma taki moment w życiu, że "podchodzi rano naga do lustra i czuje się jak królowa".

Czwartkowy pokaz Macieja Zienia ponownie natchnął Wędzikowską do wykazania się "kreatywnością" na czerwonym dywanie. Tym razem Malwina postawiła na różową kreację inspirowaną najnowszą kolekcją skompromitowanego domu mody Balenciaga, do której dobrała "legginsobuty" bliźniaczo podobne do modelu od francuskiej marki wartych 13 tysięcy złotych. Do asymetrycznej sukienki z długim trenem Malwina dopasowała duże, złote kolczyki, a na jej powiekach zagościł brązowy cień. Włosy stylistki zostały gładko zaczesane do tyłu.