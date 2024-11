Małżeństwo Agaty i Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wisi na włosku. Tak komentuje zarzuty, że jest "wybuchowa"

Czego by o tym Piotrze nie powiedzieć, to nie słyszałam z jego ust żadnego wulgaryzmu, nie słyszałam podniesionego głosu a że z taką wulgarną i arogancką babą nie miał ochoty gadać , to wcale się nie dziwię. Nie wiem kto jeszcze broni takiego chamstwa !!! To są obcy dla siebie ludzie więc wypadałoby trochę panować nad emocjami. Nie muszą jeść w tym samym czasie, nie śpią w jednym łóżku, nie muszą razem spędzać czasu jeśli tego nie chcą a po 3 tygodniach każde wraca do swojego życia. Bez sensu jest zmieniać czy wychowywać dorosłego człowieka. A ten obrońca uciśnionej też z jakichś powodów się z nią rozstał , więc niech nie wciska tu kitu jaka ona wspaniała