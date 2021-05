Małżeństwo Gatesów rozpadło się przez... ZNAJOMOŚĆ BILLA Z JEFFREYEM EPSTEINEM?

Nie milkną spekulacje dotyczące kulisów rozstania Billa i Melindy Gatesów. Para, która z początkiem maja wydała w mediach społecznościowych oświadczenie o zakończeniu ich 27-letniego małżeństwa, uchodziła do tej pory za zgraną i szczęśliwą. Pikanterii sprawie dodaje majątek, który będą musieli między sobą rozdzielić. W 2021 roku Forbes wycenił fortunę Gatesa na prawie 130 mld dolarów, co czyni go czwartym najbogatszym człowiekiem świata.