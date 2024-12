Mama Agnieszki Włodarczyk świętuje rocznicę ślubu z młodszym o 30 lat mężem

W listopadzie 2023 roku o Annie Stasiukiewicz znów zrobiło się głośno, bo 62-letnia wówczas mama aktorki zdecydowała się scementować związek z młodszym o prawie trzy dekady Naderem . Ich relacja oczywiście wywołała lawinę skrajnych komentarzy. Babcia Milana poprosiła jednak, by jej nie oceniać, bo to jej życie i wie, co dla niej najlepsze.

To dla tych, co oceniają innych negatywnie, powierzchownie lub z zazdrością i fałszywą troską o mnie. Zawiadamiam, że mąż pracuje i mnie wspiera finansowo. Na dodatek kocha i nie interesują go młode, śliczne dziewczynki. Radzę zająć się sobą i nie doradzać ani nie współczuć. Radzę też nie zaglądać i zająć się własnym życiem. Dla tych co trzymają kciuki i wysyłają serduszka, dziękujemy serdecznie - napisała w Anna.