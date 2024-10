Mama Bianki Censori zabiera głos w sprawie propozycji seksualnej OD ZIĘCIA

Rzekoma ofiara Kanye Westa opowiedziała również o propozycji, jaką artysta miał złożyć swojej żonie. Lauren Pisciotta, która przez ponad rok była związana zawodowo z gwiazdorem, ujawniła, że zapytał on podobno Biancę, czy mógłby uprawiać seks z jej matką. Co ciekawe, chciał, by ukochana na wszystko patrzyła...