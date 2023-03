Mama i siostra Roberta Lewandowskiego brylują na kinowej premierze filmu "Lewandowski Nieznany" (ZDJĘCIA)

Ews 27 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

No proszę Anna pozazdrościła georginie a Lewandowski Ronaldo. Myślą chyba że będą o nich filmy kręcić na netflixie. Ostatnio jest tak słabym i żenującym piłkarzem i tak fatalnie się zaprezentował na mundialu w Katarze że to nie ten moment aby kręcić o nim w film. On się tym ośmiesza.