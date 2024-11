Mama Vanessy Aleksander o kontuzji córki: "Nie chciała o tym mówić, żeby nikt nie wziął jej na litość"

Ale mogła odejść z TzG. Zdrowie chyba jest najważniejsze, ale widać, że nie dla wszystkich. To miała być przyjemność, a nie męczarnia. I ta "skromność" Vanessy mnie przeraża, bo w tym przypadku nie powinna narażać zdrowia. I co to za stwierdzenie matki....nie chciała mówić, żeby nie brać na litość. Masakra. Matka sama powinna jej zasugerować żeby zrezygnowała. A teraz "tragedia" , zle się poczuła, karetka przyjechała, itp. I po co to wszystko, ten teatr.