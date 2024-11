Iwona Pavlović tłumaczy się z faworyzowania Vanessy Alexander: "Godzę z takimi opiniami, nawet się nie denerwuję" (WIDEO)

Nasza reporterka miała okazję porozmawiać z Iwoną Pavlović po półfinałowym odcinku. "Czarna Mamba" nie ukrywała swojej radości z finałowej trójki. Pavlović wypowiedziała się na temat gwiazd i stwierdziła, że jest bardzo ciekawa, co przyniesie finał i jak zadecydują widzowie. Po dogrywce, która miała miejsce tydzień temu, w sieci pojawiły się komentarze, dotyczące rzekomego faworyzowania Vanessy Aleksander przez Iwonę. Jurorka zwróciła się do internautów.

Iwona Pavlović faworyzuje Vanessę Aleksander w "TzG"?

Cudownie jest faworyzować kogoś, kto dobrze tańczy. To jest cudowne drodzy państwo. Jeżeli ktoś dobrze tańczy i wy nazywacie to faworyzowaniem, to ja to lubię robić w takim razie. (...) Ja się godzę z takimi opiniami nawet się nie denerwuję - wyrazie podkreśliła Pavlović.