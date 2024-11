Vanessa Aleksander gorzko przed finałem "Tańca z gwiazdami": "Nie przyszłam tu wygrać. Mam zdecydowanie najmniej odbiorców"

28-letnia Vanessa Aleksander wraz z Michałem Bartkiewiczem zawalczy o kryształową kulę w finale 15. edycji "Taniec z Gwiazdami" . Jedna z najbardziej popularnych aktorek młodego pokolenia została okrzyknięta faworytką obecnej edycji "TzG". Za oba tańce w półfinałowym odcinku Vanessa zdobyła po 40 punktów, dzięki czemu uplasowała się na pierwszym miejscu w sędziowskiej tabeli. Decyzją widzów aktorka musiała zmierzyć się jednak w dogrywce i zaprezentować przed publicznością trzeci taniec. Decyzją jury to właśnie 28-latka dołączyła do grona szczęśliwych finalistów.

Vanessa Aleksander spodziewała się dogrywki w "TzG". Jest gotowa na zwycięstwo?

Ja się tej dogrywki spodziewałam. Jestem świadoma, że jeśli chodzi o liczbę odbiorców, to mam ich zdecydowanie najmniej. (...) Ja nie przyszłam do tego programu, żeby wygrać, więc nawet gdyby nasza przygoda się dzisiaj zakończyła, to też byłoby ok. (...) - podkreśla aktorka.