TYLKO NA PUDELKU: Fani łączą Vanessę Aleksander ze znanym raperem. Co tak naprawdę ich łączy? Aktorka komentuje

Wynika to z tego, że im więcej osób wpuszcza się do swojego życia i im więcej prywaty się pokazuje, tym bardziej ludzie uzurpują sobie prawo do tego, żeby mieć opinię na dany temat, często nie mając wystarczających danych, by to zdanie posiadać. Często to są zdania raniące - stwierdziła. Ja chcę siebie chronić i swoich najbliższych. Moje uczucia, moje serce. Jestem bardzo wrażliwa, wszystkim się przejmuję.