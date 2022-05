Mandaryna i Anna Świątczak NAGRAŁY RAZEM PIOSENKĘ! Michał Wiśniewski da im "łapkę w górę" na zachętę?

Spośród byłych żon Michała Wiśniewskiego największą rozpoznawalnością może się poszczycić prawdopodobnie Mandaryna , której niegdyś udało się nawet osiągnąć kilka muzycznych sukcesów. Z tą samą branżą wiązała swoją przyszłość także jej poprzedniczka oraz żona numer trzy, czyli odpowiednio Magda Femme i Anna Świątczak . Choć dziś wiele osób wciąż je kojarzy, to niekoniecznie ma to związek z próbami podboju rodzimego rynku.

Wkrótce los może się jednak uśmiechnąć do ostatniej z wymienionych, gdyż najwyraźniej planuje swój wielki powrót do show biznesu. W sieci zadebiutowała właśnie nowa piosenka projektu Anka, na którego czele stanęła właśnie Świątczak. Co ciekawe, do współpracy zaprosiła drugą żonę Michała, z którą ten ostatnimi czasy wyraźnie się nie dogaduje i jeszcze niedawno pomstował na nią w wywiadach...