Mandaryna wspomina rozwód z Wiśniewskim: "Dla artysty jest trudne, że raptem ktoś inny w domu wystrzelił do góry"

Żony Michała to dobry materiał na pracę magisterską dla studenta psychologii. To ciekawe z psychologicznego punktu widzenia, dlaczego kolejne kobiety chcą być jego żonami i rodzić mu dzieci. Dlaczego tyle kobiet chciało założyć rodzinę z mężczyzną, który kompletnie się do tego nie nadaje ? On łamał prawo , ma wyrok, ma długi, nałogi ( alkohol, papierosy, hazard) . Pochodzi z patologicznej rodziny, mama alkoholiczka, tata popełnił samobójstwo, był w domu dziecka. Nie ma zawodu, wykształcenia, jest niedojrzały, nieodpowiedziany. Mimo to 5 kobiet chciało wyjść za niego za mąż, a pewnie będą kolejne