Mandaryna wspomina występ w Sopocie. Twierdzi, że ktoś celowo chciał jej zaszkodzić: "Tam było wielu NIEPRZYCHYLNYCH ludzi"

Mandaryna o wpadce w Sopocie. Wskazała "dowody" na sabotaż

(...) Tam było wiele zadziwiających mnie sytuacji. Miałam śpiewać jako druga czy trzecia, a potem okazało się jednak, że będę śpiewać jako ostatnia. Powiedziano mi, że mam takie fajnie przygotowane show, że to będzie fajnie na koniec. Czemu miałabym podejrzewać, że to jest nieprawda, skoro wiem, ile pracy w to włożyłam? (...) No nikt nic nie słyszał, muzycy nie wiedzieli, co się dzieje. Chórki były wyłączone, ja nie słyszałam nic - opisała, co działo się podczas festiwalu, dodając, że dziś w obliczu podobnej sytuacji zachowałaby się inaczej: Teraz bym poprosiła o przerwę, ale wtedy wydawało mi się, że ja nawet nie mogę tego zrobić.