Marcela Leszczak i Misiek Koterski korzystają z terapii dla par: "Nasze drogi bardzo często się ROZCHODZĄ"

Marcela Leszczak długo nie potrafiła się zdecydować, czy w głębi duszy chce trwać w związku z Miśkiem Koterskim , czy jednak nie. Finalistka "Top Model" nie szczędziła ojcu swojego syna gorzkich słów, gdy ten związał się z koleżanką z planu Dagmarą Bryzek , a nawet przestrzegała swoją "następczynię", by "wiała" od aktora, póki jeszcze może.

Tym bardziej mogła dziwić jej decyzja o niespodziewanym powrocie do Koterskiego , po którym błyskawicznie nastąpiło przyjęcie drugich już zaręczyn. Niedawno modelka przyznała, że wciąż zdarza jej się rozmawiać z narzeczonym o jego błyskawicznym związku z Bryzek, jednak "raczej w formie żartu i zaczepnie".

Swój do swego ciągnie to na pewno - zaczęła. Ale teraz nie mówimy o tym dużo, jak najmniej wrzucamy do social mediów. Po prostu pracujemy nad tym. Nie ukrywam, że chodzimy na terapię dla par, bo w tych czasach i w środowisku, w jakim żyjemy, i z racji zawodu, jaki Michał wykonuje, nasze drogi bardzo często się rozchodzą, bo Michała dużo nie ma w domu. Jest ktoś, kto nam pomaga przegadywać różne tematy i bardzo postawiliśmy oboje na ten związek.