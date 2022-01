Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska w nowym show Polsatu! (ZDJĘCIA!)

To z pewnością nie będą rajskie wakacje. Na opuszczonej farmie położonej w leśnych ostępach Puszczy Noteckiej kilkunastu śmiałków znajdzie się pod obstrzałem kamer. Widzowie śledzić będą ich poczynania w trakcie "sielskiej" przygody. Bohaterowie zostaną pozbawieni wygód, a zamiast tego czeka ich ciężka praca od świtu do nocy. Czy uda im się przeżyć bez luksusu i wyjść ze swojej strefy komfortu? A może pokochają życie na farmie na tyle, że stanie się ona ich drugim domem? W roli prowadzącej wystąpi Marcelina Zawadzka, jedna z najbardziej znanych prezenterek telewizyjnych, która popularność zyskała zwyciężając w konkursie Miss Polonia w 2011 r. Towarzyszyć jej będzie Ilona Krawczyńska, nagradzana influencerka z ADiHD. Ilona swoje powołanie do pracy w mediach, odkryła jeszcze na studiach, a dziś w pełni realizuje się jako prezenterka telewizyjna oraz konferansjerka.

Bez wody, prądu i social mediów

Pobudka o świcie, prace w polu i opieka nad zwierzętami – to tylko część codziennych obowiązków. Zamiast penthouse’u, szampana i krewetek, niewielka ziemianka z kilogramem mąki oraz kilka konserw mięsnych. Na inne smakołyki trzeba będzie ciężko pracować. Ale to nie wszystko! Na farmie zabraknie nie tylko podstawowego sprzętu AGD, ale i dostępu do prądu, a nawet bieżącej wody! Dodatkowym utrudnieniem będą zadania, które nie raz będą wymagały podjęcia trudnej decyzji. A ponieważ każdy z uczestników ma inny temperament, może być naprawdę ciekawie...

Kogo zobaczymy w programie? Wśród uczestników znajdzie się m.in. Kuba, otwarty i towarzyski barman, który pracuje też w prestiżowym hotelu w Oslo. Zanim na stałe przeniósł się do Norwegii, pomieszkiwał w takich krajach jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Francja czy Anglia. Pojawi się też Karol, kreatywny i ciekawy świata fryzjer, który od prawie roku żyje w dwóch krajach – na Malcie i w Polsce. Nie zabraknie również Izy, właścicielki agencji reklamowej, która uwielbia poznawać nowych ludzi, kocha przyrodę i gry zespołowe. Oprócz niej pojawi się Kinga, rejestratorka medyczna z Łodzi. Kocha zwierzęta, studiuje fizjoterapię, a jej najbliższe plany związane są z dalszym rozwoje osobistym. Wie, że ma predyspozycje do bycia liderem i kiedyś chciałaby to wykorzystywać zawodowo. Czy ludzie o tak odmiennych doświadczeniach i stylach życia odnajdą się pod wspólnym dachem?

Sprawdzian z życia i lekcja pokory

Jak to bywa w przypadku reality show, na "Farmie" obowiązywać będą określone zasady. Już pierwszego dnia bohaterowie będą musieli wybrać Farmera Tygodnia, który jako lider grupy będzie odpowiadać za utrzymanie porządku w gospodarstwie. Zbiór tak silnych osobowości gwarantuje, że te wybory nie obejdą się bez silnych emocji i konfliktów – w końcu, kto nie marzy o byciu przywódcą? Dodatkowego smaczku nada im fakt, że w każdym tygodniu głównodowodzącym farmerem będzie ktoś inny... Wsparciem dla uczestników będzie też Księga Farmy, czyli dokładnie spisany dokument ze wskazówkami oraz najważniejszymi zasadami życia na farmie.

Zwycięzca otrzyma aż 100 tysięcy złotych

Wydawałoby się, że w XXI w. życie w takich warunkach jest niemożliwe. A jednak! "Farma" to program, w którym uczestnicy zmierzą się z własnymi słabościami, sprawdzą swój instynkt przetrwania oraz siłę charakteru. Będą sojusze, kłótnie, intrygi, ale też przyjaźnie. A może nawet miłość? Co tydzień jeden uczestnik pożegna się z gospodarstwem i wróci do domu. W ostatecznym rozrachunku tylko jedna osoba zdobędzie tytuł Super Farmera i wielkie pieniądze. Nagroda główna to aż 100 tysięcy złotych! O tym, kto wygra zdecydują widzowie w głosowaniu podczas finału na żywo. W tę pełną wyzwań przygodę wyruszą wraz z uczestnikami Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska, które od pierwszego dnia będą starały się wspierać początkujących farmerów w drodze do zwycięstwa. Będzie się działo!

