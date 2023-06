Marcelina Zawadzka musi sprzedać mieszkanie. Raty kredytów ją przerosły: "Jest to SZOKUJĄCA KWOTA"

Myślałam na początku, że to się gdzieś zatrzyma, a tu się nie zatrzymuje. (...) Jest to szokująca kwota, ja się zastanawiam, jak sobie w tym wszystkim my będziemy radzić - nie wchodzę do nikogo do portfela, ale to jest trudna sytuacja w kraju - mówiła o kryzysie gospodarczym i wzrastających ratach kredytowych Zawadzka.