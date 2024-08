Marcelina Zawadzka niebawem PO RAZ PIERWSZY zostanie mamą. Będzie uczyć syna aż TRZECH JĘZYKÓW: "Mam nadzieję, że da radę" (WIDEO)

Marcelina Zawadzka o pokazywaniu dziecka w mediach. Wyznała w jakich językach będzie mówić jej syn

Prezenterka chętnie udziela się w mediach społecznościowych. W trakcie wtorkowej imprezy Polsatu reporterka Pudelka Simona Stolicka postanowiła zapytać Marcelinę Zawadzką o jej stosunek do pokazywania dziecka w sieci. Przyszła mama przyznała podczas rozmowy, że jeszcze nie postanowiła, jak to będzie wyglądało u niej, jednak chciałby, żeby wyszło to naturalnie.

Chciałabym do tego podejść naturalnie. Nie chciałabym mówić, że zasłaniam jego buźkę, to na pewno nie będzie początek. Chciałabym, żeby to było naturalnie. Nie chciałabym też Maxa tym wszystkim stresować. On nie pracuje w mediach jak ja. Nie chciałabym, żeby się czuł, że dziecko jest naszym rekwizytem [...] Trochę nie wiem, jak do tego podejść, chciałbym zachować, jak więcej prywatności w tym naszym szalonym świecie - wzynała Zawadzka.