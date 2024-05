Marcelina Zawadzka ZABRAŁA GŁOS po ogłoszeniu ciąży. Zwróciła się również do koleżanek z branży (FOTO)

Rozemocjonowana Marcelina Zawadzka zabrała głos po ogłoszeniu ciąży

Jestem ogromnie wzruszona, czytając wszystkie wiadomości, życzenia, gratulacje. Bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Dziękuje też w imieniu Maxa oczywiście. Aż rośnie serce, nie tylko brzuszek. To jest przepiękny czas dla mnie, dużo zmian. Będę się z wami starała dzielić tym, co u nas, zresztą widzieliście. Żyje dosyć normalnie oprócz tego, że cały czas jestem w podróży. To będzie dopiero podróż, już się zaczęła. Dziękuje w jesteście - mówiła poruszona na InstaStories.