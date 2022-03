Marcin Borkowski wspomina w programie Doroty Szelągowskiej traumatyczne dzieciństwo: "Skakaliśmy przez balkon do sąsiadki, by ratować się przed tatą" (WIDEO)

Marcin Borkowski znany w social mediach jako "Borkoś " jest ratownikiem medycznym, który w ramach wolontariatu po pracy jeździ prywatnym motoambulansem i pomaga osobom wymagającym interwencji medycznej. Za własne pieniądze kupił motor i wyposażył go w sprzęt medyczny. Na swoim kanale na YouTubie opowiada, jak pomagać, kiedy jesteśmy świadkami wypadku.

Jego pomoc okazała się nieoceniona podczas pandemii. Niestety, w połowie października ubiegłego roku uległ poważnemu wypadkowi. W skuter "Borkosia" wjechał samochód osobowy. Ratownik został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie był utrzymywany w śpiączce farmakologicznej.

Mężczyzna odniósł liczne obrażenia i od tamtej pory cały czas wytrwale walczy o powrót do pełnej sprawności. Niedługo na świat przyjdzie jego drugie dziecko. Wszystkie pieniądze na remont mieszkania poszły na leczenie Marcina. W pomoc ratownikowi zaangażowała się Dorota Szelągowska. W ramach programu "Totalne remonty Szelągowskiej" Borkoś otworzył się przed prowadzącą na temat swojego dzieciństwa.

Niestety, jeśli chodzi o ojca i brata, to mieli problem alkoholowy. Brat zapił się w wielu 33 lat, resuscytowałem go w tamtym pokoju. Przyjechało pogotowie i stwierdzili zgon. Jak przy nim działałem, to działałem jak cyborg. Nie miałem wątpliwości, bo zajmowałem się ratownictwem.