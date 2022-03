Marcin Hakiel odsłania nowe MŁODZIEŻOWE oblicze! "Po prostu BYĆ SOBĄ!" (FOTO)

Edek 30 min. temu zgłoś do moderacji 71 2 Odpowiedz

Jeśli prawdą jest, że go żona zostawiła po 17 wspólnych latach życia (i to jeszcze dla innego chłopa) to co jest w tym karygodnego, że chłopak przeżył szok i wyraża swój bunt przeciw tej sytuacji ekscentrycznymi strojami albo fryzurą? To jest młody koleś, nie ma nawet 40 lat. Przeżył z Pyzą pół swojego życia. Przestańcie pisać, że kryzys wieku średniego - kryzys tak, ale spowodowany traumą w życiu prywatnym. Dajcie mu do tego prawo, żeby to przeżył najlepiej jak umie. Trzymaj się Hakiel!