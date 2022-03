Marcin Hakiel odpowiada na pytanie internauty na temat swojej orientacji seksualnej

Zonka 16 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Mam pytanko czy jak się rozwodzą to mieszkają jeszcze razem ,?A dzieci co na to że o rodzicach mówi cały świat ?jak te biedne dzieci to wszystko przeżywają . Z kim zostaną dzieci po rozwodzie. ?i czy na pewno się rozejdą ?